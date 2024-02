Off-White presenta cinque nuove fragranze una più buona dell' altra

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nonostante sia solo mercoledì, potremmo tranquillamente dire che questa è la settimana di Off-. Il marchio fondato nel 2013 da Virgil Abloh - che ha fatto del grigio il suo colore e che è riuscito a catturare la cultura e l'energia giovanile contemporanea-, è appena salito sul palco del Super Bowl a Las Vegas con un outfit per Usher che è già diventato leggenda, e ha appena lanciato una manciata di profumi nuovi, con un pack e una comunicazione perfettamenti in linea con i valori attorno a cui il brand ha costruito la sua identità. Genderless, creati in collaborazione con quattro nasi di fama internazionale, l'idea è quella di proporreche sianoe dichiarazioni olfattive di sè, abbracciando la filosofia che aspira a dare a tutte le persone e a tutte le generazioni la possibilità di esprimere se ...