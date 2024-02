‘O ministro Sangiuliano Il gran cerimoniere col pallino della Campania

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quando giorni fa – era il 21 gennaio – è stato stuzzicato sulle indiscrezioni che lo vogliono candidato in pectoredestra per le Regionali del 2025 in, ilCultura del Governo Meloni, Gennaro, ha seccamente smentito: “Non sarò il candidato alla Regione, sarò fino al 2032 al lavoro al ministero, nel primo e anche nel secondo Governo Meloni”. Da giovane Gennaroha militato nel FronteGioventù ed è stato consigliere del Movimento sociale a Soccavo Ma di certo non può sfuggire ai più l’iperattivismo delnella sua regione di origine e i duelli quotidiani ingaggiati con l’attuale governatore Vincenzo De Luca, che puzzano di campagna elettorale. Se sul caso Sgarbi ...