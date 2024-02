NXT 13 02 2024 Un team inarrestabile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Sono tante le cose che lo show ha da offrire soprattutto dopo i recenti sviluppi e fra trame intriganti e match titolati questo show si prospetta interessante. Quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Von Wagner & Mr.Stone vs Meta-Four (3,5 / 5) Si parte con questo tagmatch e bisogna dire che non è niente male. Mr.Stone ci prova ma è ovviamente l’anello debole, ma Von Wagner riesce a riequilibrare la situazione. Peccato che Dar è furbo e infierisce sul ginocchio di Wagner chiudendolo poi in un roll-up. Vincitori: Meta-Four BACKSTAGE: Andre Chase ringrazia Jacy Jayne per aver salvato la Chase U, arriva Adriana Rizzo che riceve un pagamento da Jacy per l’aiuto e il disturbo. Gauntlet Match: Ridge Holland vs Gallus (3 / 5) ...