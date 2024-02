Nuovo rinvio di 6 mesi per il pagamento delle multe ai No-vax

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Prorogata di sei, fino al 31 dicembre, la sospensioneper chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid. Ilslittamento è previsto da un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato Alberto Bagnai (Lega) e approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, in un clima di accese tensioni. Le opposizioni hanno chiesto la votazione nominale, e per il caos in sala è stata anche brevemente sospesa la seduta. Come spiegano fonti parlamentari, l'emendamento è passato per 8 voti. Non ha partecipato al voto il capogruppo di FI in commissione Affari costituzionali Paolo Emilio Russo.

