Nuovi problemi ai giunti del ponte

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilche collega le vie Battisti e Camposanto ha un problema ai. È ormai chiaro dopo che si è dovuti intervenire per la terza volta, dalla riapertura alla circolazione avvenuta a metà dicembre dopo due anni e mezzo di serrata e lavori straordinari. Nonostante il collaudo, nonostante i due ripristini di gennaio, oggi la struttura presenta ancora delle anomalie. Per adesso però sembra scongiurata la chiusura, anche parziale, delle corsie di traffico. "Ilcontinua a essere transitabile in entrambi i sensi di marcia", ha assicurato in una nota ufficiale il Comune, ieri pomeriggio dopo che già nel weekend si vociferava di una nuova limitazione temporanea. Tuttavia, nella giornata di domenica, si è reso necessario l’ennesimo sopralluogo, scattato dopo alcune segnalazioni sul malfunzionamento di un altro ancoraggio su uno ...

Continuano i problemi per Alaska Airlines e i Boeing 737 Max: negli scorsi giorni un aereo della compagnia statunitense aveva effettuato un ... (metropolitanmagazine)

Nuovi driver Wi-Fi e blue tooth Intel per Windows 10 e 11: Risoluzione problemi rete e blue screen Intel ha rilasciato Nuovi driver Wi-Fi e blue tooth ... (windows8.myblog)

Nuovi guai per Boeing . Il produttore di aerei statunitense sta mettendo mano ad altri 50 737 Max non ancora consegnati dopo che un dipendente di un ... (ilfattoquotidiano)

Ad annunciarlo è stato il Ceo della compagnia aerea, Stan Deal, che ha spiegato come l'anomalia sia stata segnalata da un dipendente di un fornitore ... (fanpage)

Caos traffico, viabilità e parcheggi: «Ora un piano per zona Cappuccini» Caos traffico, viabilità e parcheggi in zona Cappuccini, nella parte alta della città. Il perimetro che parte da via Meomartini e comprende le vie Galganetti, Guidi, ...

Upcycling. Sei stilisti che creano abiti con tessuti riciclati Denim destinato alla discarica e vecchie t-shirt, scampoli di uncinetto e abbigliamento sportivo invenduto. Gli scarti tessili si trasformano in pezzi unici ...

Rodriguez ko, out 3 settimane: tutta la difesa titolare del Toro è in infermeria Dopo Schuurs e Buongiorno anche lo svizzero infortunato. Gli esami hanno evidenziato una distrazione alla coscia destra per lo svizzero. Lui vuole tornare con la Fiorentina ...