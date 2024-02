Nuovi Orizzonti al teatro di Monterchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arezzo, 14 febbraio 2024 – Laboratori Permanenti prosegue le sue attività sul territorio della Valtiberina Toscana; ogni evento è pensato per i cittadini, studiato per ogni fascia di età e di interesse, con l’intento e il desiderio di voler connettere attraverso l’offerta culturale i paesi della vallata. Riprende- la rassegna dicontemporaneo organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di, che ha preso il via lo scorso ottobre 2023 e si chiuderà a marzo 2024. Domenica 18 febbraio alle ore 18.00 alComunale diappuntamento con NERO DI SEPPIA – “PARLIAMONE” un testo di Giorgia Francozzi con Gian Carlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini. Durante il corso di “scrittura scenica e ...