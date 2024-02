Nuovi marciapiedi in via Romana | i lavori al via in estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - Saranno effettuati inin via, a Firenze. L’intervento, che consiste nella manutenzione straordinaria con allargamento deie nel rifacimento della carreggiata tra piazza della Calza e via del Ronco, ha ricevuto il via libera della giunta comunale con relativo stanziamento di 173.000 euro nell’ultima seduta del 2023. Nelle ultime settimane sono stati effettuati alcuni incontri con i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale “Boboli” e di Confesercenti e da loro è arrivata la richiesta di introdurre alcune modifiche come l’ulteriore ampliamento deinel tratto iniziale della strada. Il progetto è quindi in via di adeguamento da parte degli uffici. Con il Ccn è stato poi concordato il periodo in cui sarà realizzato ...