Nuova minaccia Allarme dei servizi Usa | la Russia ha nuove impreviste armi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A sorpresa il capo della Commissione intelligence della Camera, Mike Turner, ha parlato di informazioni su "una seriaper la sicurezza nazionale". E ha chiesto a Biden di renderle pubbliche per capire, assieme agli alleati, come rispondere. Giovedì l'incontro della Gang of Eight