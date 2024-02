Nuova Lancia Ypsilon | inizia il rinascimento del brand

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (askanews) – Con la presentazione dellalaera del marchio. Lasi colloca nel segmento B con una lunghezza di 4.08 metri e debutta con l’edizione limitata Cassina in 1906 esemplari, in versione 100% elettrica. Il prezzo di lancio è di 39.999 euro, inclusa la wall box per la ricarica. La vettura costruita sulla piattaforma eCmp, la stessa di Peugeot 208 e Opel Corsa, e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza in Spagna.edizione Cassina rappresenta un’eccellenza in termini di design, comfort e benessere a bordo. L’abitacolo diventa un vero e proprio “salotto”, caratterizzato dalla tonalità blu di sedili, dashboard e degli inserti dei ...