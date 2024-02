Nuoto | solo 7 centesimi separano Martinenghi dall’oro nei 50 rana ai Mondiali

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)un po’ amari nella Finale dei 50uomini dei2024 dia Doha (Qatar). Nella piscina dell’Aspire Dome della capitale del Qatar, Nicolòha ottenuto l’argento in 26.39 in una gara molto tirata, nella quale l’australiano Sam Williamson ha fatto un numero da circo. Partito decisamente male, l’aussie negli ultimi 10 metri è riuscito a recuperare in maniera incredibile, sfruttando la grande fluidità della nuotata e bruciando al tocco Tete con il crono di 26.32 (record oceanico). Tuttavia, il riscontro del lombardo, a 6dal suo primato italiano, è una buona indicazione della sua grande voglia di competere seppur non al 100% della forma. A completare il podio è stato l’americano Nic Fink in 26.49. Ci ha provato Simone Cerasuolo a dare tutto ...

Mondiali di nuoto, Paltrinieri conquista il bronzo negli 800 stile libero che l'ha bruciato negli ultimi metri soffiandogli l'argento per appena tre centesimi. Settima piazza per Luca De Tullio, l'altro azzurro in finale, che ha nuotato in 7'49"79. Il bronzo odierno di ...

NUOTO, MONDIALI: RAZZETTI ARGENTO NEI 200 FARFALLA, MARTINENGHI NEI 50 RANA Due medaglie d'argento per l'Italia del nuoto ai Mondiali in corso a Doha. A conquistarle prima Alberto Razzetti nei 200 farfalla (oro al ...

Mondiali di nuoto, bronzo di Paltrinieri negli 800 stile libero Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. L'azzurro, in testa alla gara dai 350 fino ai 700 metri, è stato battut ...