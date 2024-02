Nuoto | Paltrinieri cambia approccio | “Mancati gli ultimi 100 Prima ci sarei rimasto male | ora…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gregorionon finisce mai di incantare: un’altra medaglia mondiale, un bronzo che vale molto in quel di Doha negli 800 stile libero a soli tre centesimi dalla seconda posizione. Il carpigiano ha avuto il classico atteggiamento all’attacco, cercando di fare gara di testa, ma l’irlandese Daniel Wiffen aveva più benzina rispetto a tutti. Queste le parole del fuoriclasse italiano ai microfoni di Rai Sport analizzando la sua prova: “La corsia laterale ormai è un must. Delle volte non la cerco, ma viene naturale. Peccato perché ero molto vicino al secondo posto. Vero che nonmolto tra secondo e terzo, però avevo visto che stava chiudendo forte l’australiano, io ero morto in fondo, ho fatto molta fatica nell’ultimo 100. Mi è mancata un po’ la chiusura, ma è stata comunque una bella gara”. L’azzurro ha raccontato di un modo diverso di ...