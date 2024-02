Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Martinenghi e Razzetti sono d’argento | Paltrinieri è bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Italiaancora protagonista aidi, con altre tre medaglie che arrivano nel corso della quarta serata di finali in Qatar. Ad aprire le danze è la medaglia didi Gregorionegli 800 stile libero. Una gara a tutta da parte di Super Greg, fino ai 750 metri in piena corsa per l’oro insieme a Daniel Wiffen, prima di crollare nelle ultime bracciate. L’irlandese si prende la medaglia più importante in 7’40?94 davanti all’australiano Elijah Winnington in 7’42?95, mentre l’azzurro, che nuota in 7’42?98, torna sul podio iridato in vasca dopo la difficile esperienza dello scorso anno a Fukuoka. Settimo posto per Luca De Tullio, che chiude in 7’49?79 alla sua prima finale mondiale. “Peccato perché ero vicino al secondo posto, avevo visto che Winnington stava chiudendo forte, io ...