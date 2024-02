Nuoto Master Il Grillo fa incetta di medaglie e si classifica quarto ai campionati regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Aidia Fabriano Ilconquista il 4° posto su 19 team. Soddisfazioni per gli atleti allenati da Andrea Talevi e Claudio Turri. Gianluca Statti è primo di categoria nei 400 sl e secondo nei 1500, Renato Valeriani, argento di categoria, e Dario Palestrini, bronzo di categoria sulle due distanze a stile. La ranista Chiara Cardinali è oro nei 50 e 100, nei 50 rana Michela Coco, è oro di categoria, e Michela Torresi è seconda. Nei 100 rana bronzo per Silena Staffolani. Laura Ginnobili oro nei 50 delfino. Andrea Talevi vince l’oro nei 50 e 100 delfino, Daniel Corallini un bronzo di categoria nei 50 delfino; per Giulio Monina e Daniele Broda due argenti. Monina bissa poi l’argento nei 100. Sara Ripari prima nei 100 misti, come Lorenzo Forani, argento Marco Maria Piras. Oro nei 200 misti per ...