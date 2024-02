Nuoto | Manuel Frigo sfiora la finale | “Era il tempo che avevo in mente di fare e ci sono riuscito”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un buonsi ferma a un passo dallama ottiene unvalido per le Olimpiadi nella gara riservata ai 100 metri stile libero dei Campionati Mondiali 204 di, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Qatar, precisaa Doha. Una bella gara quella dell’azzurro che, nella prima batteria, ha ottenuto la quarta posizione segnando l’importantedi 48?25, tre centesimi meno del britannico Matthew Richards. Una volta giunto in mixed zone, il nativo di Cittadella ha commentato la sua prova: “contento, era uncheindie ci son. Sotto il secondo e cinquanta mi son messo sotto il sudcoreano a ...

