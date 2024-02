Nuoto | il palmares di Gregorio Paltrinieri Il bronzo degli 800 sl si aggiunge alla collezione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il tassametro corre.non è mai proprio sazio e l’ha dimostrato anche nella Finale dei Mondiali 2024 diin vasca lunga a Doha (Qatar). Il carpigiano, dall’ormai consueta corsia laterale, ha cercato di far saltare il banco e per il suo progetto sono mancate le ultime due vasche. Di testa e di cuore, piuttosto che di gambe, l’azzurro è andato a prendersi unsignificativo negli 800 sl, alle spalle dell’irlandese Daniel Wiffen e dell’australiano Elijah Winnington. Con questo risultatosale in maniera pazzesca nel computo dei podi negli sport acquatici, considerando anche quanto fatto nelle acque libere. Siamo a quota 16 medaglie iridate, un qualcosa che non ha precedenti in ambito italiano. Se si considera poi solo le gare nella piscina da 50 metri a livello ...