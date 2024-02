Nuoto | i campionati mondiali a Doha Cerasuolo va in finale nei 50 rana con il quinto tempo | Gareggiare con Martinenghi mi dà una carica super»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La piscina disorride a Simoneche strappa il pass per lamondiale dei 50. Il ranista imolese centra il suo obiettivo e strappa il pass per l’ultimo atto della distanza a lui più cara, in programma oggi pomeriggio dalle ore 18 (con diretta tv sui canali Rai) all’Aspire Dome di, dove entra con ilassoluto.spinge subito forte nella prima semi, nuotando al fianco del connazionale Nicolò, chiudendo con ildi 26’’98 che è ilassoluto dietro allo stesso, all’australiano Sam Williamson, al britannico Adam Peaty e all’americano Nic Fink. Nelle batterie del mattino aveva ...