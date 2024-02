Nuoto | Gregorio Paltrinieri lotta da leone ed é bronzo ai Mondiali negli 800 sl Wiffen si consacra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il desiderio di riassaporare quel senso di agonismo puro. Cercava questonella Finale degli 800 stile libero ai2024 di Doha (Qatar). All’Aspire Dome, dalla corsia 1, l’azzurro ha cercato di fare la sua solita gara, imponendo un ritmo fin da subito forsennato e tenere botta fin quando c’era modo di farlo. A scombinargli i piani sono stati in un primo momento l’australiano Elijah Winnington e poi l’irlandese Daniel. L’aussie ha tentato il passaggio “assassino”, tenendo la vetta fino ai 400 metri (3:48.66), lasciando poi spazio a, che ha cercato in quel momento di fare il break. Non si è fatto sorprendere, che ha inserito le marce alte nello stesso momento di Greg e poiultimi 100 metri ne aveva decisamente di ...