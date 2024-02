Nuoto | Alessandro Miressi vicino a Zhanle Pan nelle semifinali dei 100 sl Frigo appena fuori

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)si giocherà il titolo dei 100 metri stile libero ai Mondiali didi Doha. L’azzurro ha chiuso in seconda posizione assoluta alle spalle del detentore del recordPan dopo una buona prova, a cui forse può limare ancora qualcosina.invece Manuelper soli tre centesimi, ma togliendosi comunque la soddisfazione di aver fatto registrare un tempo utile per le Olimpiadi: bisognerà attendere gli Assoluti di Riccione, ma intanto inizia a fare un pensierino per Parigi. I due azzurri sono nella stessa batteria, la prima. Partiamo da Mirex, che continua a dare delle buonissime impressioni; nei primi cinquanta metri lascia che sia Sunwoo Hwang a fare gara di testa, girando in 23”05. La sua gara è impostata sulla seconda vasca, passa il coreano ai novanta ...

La finale per il 3° posto degli Europei 2024 di Pallanuoto maschile, andata in scena a Zagabria, in Croazia, ha sorriso all’Italia, che ha battuto ... (oasport)

Quarta giornata e ancora tanta Italia in vasca nella quarta giornata del Mondiale di Nuoto a Doha. E’ il giorno del debutto a livello individuale di ... (oasport)

Dimostrazione di forza per Alessandro Miressi nelle batterie dei 100 stile libero ai Mondiali di Nuoto in corsia di Doha. Nonostante un tempo di ... (oasport)

Mondiali nuoto, attesa per Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero La staffetta 4x100 mista mixed in finale con la carta olimpica. Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Costanza Cocconcelli in semifinale. Altri ...

Mondiali di nuoto, la staffetta 4x100 mista mixed centra il pass per le Olimpiadi Obiettivo centrato per la staffetta 4x100 metri mista mixed ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La formazione composta da Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Giulia D'Innocenzo e Chiara Tara ...

Mondiali di nuoto, OK Miressi e Viberti Centrata la finale nella staffetta mista 4x100. Nessun problema per Alessandro che approda in semifinale nei 100 metri stile libero ...