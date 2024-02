Nuoto | Alessandro Miressi | “Bene il tempo in mattinata | nel pomeriggio sarà più dura”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dimostrazione di forza pernelle batterie dei 100 stile libero ai Mondiali diin corsia di Doha. Nonostante undi reazione un po’ pigro (0.73), Mirex passa alle semifinali con il secondoassoluto in 47”94. “Di solito la mattina sono un po’ addormentato – debuttain zona mista ai microfoni della Rai – quindi riuscire a stare sotto i 48 secondi in questa sessione mi rende contento, mi sono svegliato con un’altra grinta rispetto al solito. Nelperò bisogna andare un po’ più forte”. Al momento il cinese Zhanle Pan, autore del record del mondo nella staffetta 4×100, sembra difficilmente raggiungibile. Ma dietro di lui c’è bagarre: “Stamattina eravamo tutti lì, nel...

