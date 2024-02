Nuoto | Alberto Razzetti centra la finale dei 200 misti con il quinto tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)non ha finito il discorso in questo mercoledì di gare ai Mondiali dia Doha 2024. Il ligure, dopo la splendida medaglia d’argento nei 200 farfalla,il pass per ladei 200facendo segnare ilcomplessivo. Nella prima semiil primoè del britannico Duncan Scott in una prova lenta soprattutto nelle posizioni di ripiego. Scott vince con il crono di 1:57.83 mollando anche qualcosa nele arrivando davanti per soli due centesimi rispetto al giapponese Daiya Seto, mentre in terza posizione giunge l’altro giapponese Riki Abe in 1’59?60, ma quarto è il portoghese Gabriel Lopes con un ritardo di 2?44, un parziale piuttosto macchinoso. Nella ...