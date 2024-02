Nuoto | ai mondiali di Doha altre medaglie azzurre Paltrinieri | Martinenghi e Razzetti Italia quinta nel medagliere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)per l’aidiin corso a, in Qatar. Dopo l’argento nei 100 Nicolòsi piazza secondo anche nei 50 rana. L’azzurro ha nuotato in 26?39, battuto solo dall’australiano Sam Williamson, che l’ha preceduto per appena sette centesimi. Bronzo allo statunitense Nic Fink (26?49). Simone Cerasuolo, l’altro azzurro impegnato in finale, si è piazzato sesto in 26?93. Secondo gradino del podio anche per Albertonei 200 farfalla. L’azzurro ha nuotato in 1’54?65, cedendo solo negli ultimi metri al giapponese Tomoru Honda, oro in 1’53?88. Bronzo all’austriaco Martin Espernberger (1’55?16). Per l’si tratta del primo podio di sempre in un mondiale in questa gara, mentre per ...