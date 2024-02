Nude in piazza Maggiore | colpite dalle frece di Cupido | la protesta per il clima

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 - Oltre al flash mob danzante della Casa delle donne, in questo San Valentino 'di lotta' inè andata in scena anche ladi un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion, che si sono spogliate - imitando le Femen di qualche anno fa - davanti alla fontana del Nettuno. Un gesto simbolico, nel giorno di San Valentino, "per denunciare 'l'amore tossico' del governo nei confronti di terra e corpi", dunque perre contro le politichetiche del governo italiano. Lo striscione recitava: “Ma quale amore su un pianeta tossico?”, mentre sui corpi delle ragazze era scritto: “Il nostro corpo, la nostra terra”. Il flash mob conUna persona vestita dascagliava simbolicamente delle frecce sui corpi delle ...

