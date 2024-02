Norme sulla sicurezza sul lavoro Cantiere edile fermato e multato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sospensione di due attività, une un ristorante, per impiego di lavoratori in nero, e sanzioni per oltre 70mila euro. Questo il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del) di Bologna e del Comando provinciale bolognese per verificare "la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto dellein materia di, salute e igiene sui luoghi di". Nel dettaglio, si legge in una nota, a Crevalcore è stato sospeso un, a cui sono state anche comminate sanzioni per oltre 40mila euro. I provvedimenti sono stati presi per l’impiego in nero, da parte di una ditta di impianti idraulici, di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, e per violazioni al Testo unico ...