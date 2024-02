Non solo le sue canzoni Ma un racconto di parole | luci e immagini per puntare dritto al cuore | Claudio Baglioni in aTUTTOCUORE

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il primo dei mille giorni del “giro d’onore”. Così viene definito questo spettacolo-concerto di. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda aTUTTO. Un’opera show con la regia televisiva di Duccio Forzano e la direzione artistica e regia teatrale di Giuliano Peparini, dedicata a tutt gli innamorati, visto che va in onda la sera di San Valentino. L’addio alle scene di CludioPer l’inizio del countdown del suo addio alle scene, tra mille giorni appunto, a fine 2026,ha scelto di fare una festa letteralmente… spettacolare. Attraverso una lunga serie di date (a Roma ne è appena stata aggiunta una sesta, il 27 febbraio, dopo le prime 5 ...

Il regista di Jack Reacher - Punto di non ritorno , Edward Zwick, parla del fallimento del sequel e anticipa che tornerebbe immediatamente per un ... (movieplayer)

Il Milan si prepara a cessioni importanti nel corso dell’estate: c’è Leao in lista d’addio, ma anche un altro titolarissimo In queste stagioni, ... (rompipallone)

Firenze, 14 febbraio 2024 - Regalarsi fiori è un gesto semplice e profondo che non passa mai di moda, e per chi li riceve è sempre una sorpresa e un ... (lanazione)

Siniscalchi e il diritto di difesa ad ogni costo Vincenzo Siniscalchi ha percorso decenni di cultura del diritto a difesa delle persone, non solo quelle famose ma anche disoccupati e operai.

Visnadi: "Crisi Juve tecnica, non psicologica. Giovani claim di maketing non un progetto e Allegri..." Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Gianni Visnadi ha parlato così del momento difficile che sta attraversando la Juventus: "Un punto e un gol in 3 partite: crisi tecnica, ...

Windows 11 22H2, l'aggiornamento opzionale di febbraio sarà l'ultimo Microsoft ha annunciato che a partire da febbraio 2024 non saranno più disponibili gli aggiornamenti opzionali non di sicurezza, noti come versioni C e D, per Windows 11 22H2. Gli utenti continueranno ...