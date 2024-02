Non si imbiancano i sepolcri Riccardo Muti contro la cancel culture

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il maestrodirigerà l'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi nella sua versione integrale, senza ometterne una battuta tacciata di razzismo che in altre rappresentazioni è stata censurata. "Dobbiamo correggere il passato, ma nonlarlo"

Riccardo Muti: “Sanremo Non mi interessa. I giovani chiedono un’offerta culturale migliore” Muti torna al Regio di Torino e dirige "Un ballo in maschera" Riccardo Muti torna al Regio per dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro in Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe Verdi. Il nuovo ...

Muti, non cambio libretto di Verdi, non si imbiancano i sepolcri "Non cambio i testi ai libretti d'opera. Non dobbiamo ipocritamente imbiancare i sepolcri, non è cambiando la Storia che si aiutano i giovani". Riccardo Muti spiega la sua idea sulla cancel culture al ...

Riccardo Muti al Regio con "Un ballo in maschera": «Non cambio il libretto di Verdi, non si imbiancano i sepolcri» «Io e il regista De Rosa abbiamo deciso di non cambiare neppure una parola, siamo stati fedeli al testo. Non dobbiamo ipocritamente imbiancare i sepolcri, non è cambiando la Storia che si aiutano i ...