“Non lo accetto più!” Grande Fratello | Perla spara a zero proprio sui di loro | scoppia la lite

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una cosa è certa, nel corso della puntata di stasera 14 febbraio ne vedremo delle belle. Tanta carne al fuoco per una puntata delche si preannuncia vibrante. Ad accendere la vigilia ci ha pensato la mamma di Greta, prendendo di mira Simona Tagli. “GF devi prendere provvedimenti. Prima c’era Beatrice, adesso c’è Simona Tagli che si permette di venire a giudicare mia figlia. Ma questa chi è? Fatemi capire. Da dove è uscita?”, ha detto. >> “Sei il mio amore, grazie”. Nuova bellissima fidanzata per Lorenzo Amoruso dopo la fine con Manila Nazzaro. Ecco chi è E ancora: “Andasse a tagliare i capelli invece di entrare al GF. Tu vieni a giudicare mia figlia? Fatemi entrare in casa per 10 minuti, le sistemo io. Non permetto che si parli così di mia figlia. Una ragazza di 25 anni e due vecchie si permettono di parlare. Fatemi entrare ...