Nolè | La salvezza della Regia? No problem

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un anno e mezzo alla Reggiana tra l’estate 2015 e gennaio 2017 (45 presenze, 9 gol e 12 assist) e quattro stagioni alla Ternana (dal 2010 al 2014, con 103 presenze, 20 gol e 9 assist): Angelo Raffaeleè un doppio exsfida in programma sabato alle 14 al "Città del Tricolore". L’attaccante ci ha raccontato cosa fa oggi e cosa ne pensa dell’attuale Reggiana.: il 27 marzo compirà 40 anni, eppure domenica ha segnato una bella doppietta… "Sì, ancora ci divertiamo, fino a quando il corpo regge". Dove gioca? "Sono nato a Potenza, e sono tornato a casa. Gioco al Francavilla, una squadraprovincia potentina che milita nell’Eccellenza lucana. Ha disputato per 18 anni la Serie D, poi l’anno scorso siamo retrocessi: sono qui da quattro anni e sono il capitano (otto gol quest’anno per lui, ndr)". ...