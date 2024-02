Noi di Centro | per la presidenza in pole una donna

“In centro a Milano ho visto un uomo correre verso di me - mi si è lanciato addosso e ha iniziato a sputare. Era un gesto di dispezzo” : Elenoire Casalegno parla dell’aggressione subita

Da ‘The Look of The Year‘, un noto concorso per modelle, ai tanti programmi tv (‘Jammin’, poi arrivò il Festivalbar, ‘Pressing’, ‘Scherzi a parte’), ... (ilfattoquotidiano)