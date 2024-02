No alla violenza nel giorno dell’amore Il flash mob sale sull’autobus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Neldedicato all’amore, un ballo liberatorio per urlare Nosulle donne. È in programma per oggi, martedì 14 febbraio, il One Billion Rising. "Alzati – Sollevati – B" è il filo conduttore della manifestazione che quest’anno avrà come tema principale la libertà. L’associazione Eunice, in collaborazione con i comuni di Bientina, Pontedera e Capannoli e con il patrocinio dell’Unione Valdera e della commissione pari opportunità dell’Unione e,presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini, darà il via a un evento itinerante per i comuni della Valdera: un pullman porterà sulle piazze dei tre comuni, donne e uomini insieme, per dire no. "La scelta del 14 febbraio comeper la manifestazione non è ...