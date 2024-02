Nintendo | presentato un nuovo trailer per Princess Peach | Showtime!

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oggiha rilasciato unperin cui vengono mostrate ben 4 trasformazioni della principessa Quattro le nuove trasformazioni annunciate oggi per l’imminente, il titolo in uscita il 22 marzo perSwitch. Ogni trasformazione offrirà aquel particolare tocco teatrale di cui ha bisogno per salvare la situazione – e il gioco – dalla Compagnia dei Mosti. Ildi oggi presentain veste di Pattinatrice sul Ghiaccio, Ladra Misteriosa, Sirena e SupereroinaPattinatrice sul Ghiaccio – Usa il portamento perfetto diper scendere in ...

Cuffie PDP per Switch, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 24%! Se siete in cerca di un paio di cuffie da utilizzare con la vostra Nintendo Switch, non perdete questa offerta su Amazon!

Arzette: The Jewel Of Faramore – Recensione Nintendo Switch Arzette: The Jewel Of Faramore - Recensione Nintendo Switch. Scopiamo insieme questo nuovo action platform in 2D nostalgico.

Mario vs Donkey Kong Recensione: sì, Nintendo sa fare i remake Nintendo riporta alla luce un piccolo classico del catalogo Game Boy Advance, arricchito con nuovi contenuti e una veste grafica migliorata.