Nino Simeone | “Per il futuro dello stadio Maradona non bastano le garanzie”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del Ministro per lo Sport, Abodi, fanno riflettere, sia nella prospettiva di “Napoli CapitaleSport 2026“, sia per gli Europei del 2032. Dalle notizie in nostro possesso, nessunodi calcio italiano, tranne quello di Torino, costruito pochi anni fa, sarebbe oggi nelle condizioni di poter ottemperare a tutte le direttive Uefa per ospitare incontri di calcio di Euro 2032. Attualmente, infatti, molti stadi italiani ospitano gli incontri di Champions ed Europa League in deroga ai vari parametri Uefa. Auspico, pertanto, che il Governo presenti quanto prima il “Piano Stadi” che era stato annunciato dal Ministro Abodi, con lo stanziamento delle relative risorse economiche e non delle “”, che da sole non basterebbero per adeguare gli stadi a questi requisiti. Ha ragione il ...