Nigeria in finale di Coppa d’Africa | giocatori e staff tecnico premiati con un appartamento e un terreno

La Costa d’Avorio ha vinto per la terza volta la Coppa D’Africa , battendo in finale la Nigeria per 2-1 allo stadio ‘Alassane Ouattara’. L’eroe della ... (ilfattoquotidiano)

Sky - Rientro Osimhen dalla Nigeria: fissato il volo di ritorno a Napoli, ecco quanto arriva Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen sta per tornare in città, ritornerà dall'Africa domattina. A svelare il piano di volo di rientro dell'attaccante nigeriano è l'inviato di Sky Sport, Francesc ...

Napoli, fissato il rientro di Osimhen: verso la convocazione per il match col Genoa Dopo giorni di attesa e slittamenti, alla fine Mazzarri può sorridere. Victor Osimhen tornerà a Napoli nella giornata di giovedì 15 febbraio, anticipando il suo rientro ...

Osimhen domani a Napoli, pronto per il Barcellona L'attaccante sta tornando in Italia dalla Nigeria. In dubbio la sua disponibilità col Genoa ma per la Champions League sarà pronto ...