Niente disabili al centro per l’impiego L’Abruzzo inaugura una sede inaccessibile | ma lascia fuori dalla porta la persona sbagliata

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Un servizio imnte non solo per la nostra cittadina, ma anche per le persone di tutti i paesi limitrofi”, ha detto il sindaco di Guardiagrele (Chieti), Donatello Di Prinzio, quando il 2 febbraio la Regione Abruzzo ha riaperto lacoordinata delper, chiusa ormai da tre anni. Così, ha spiegato il primo cittadino, “ora le persone possono evitare di recarsi nei centri più lontani, come Chieti e Ortona”. Sempre che non si tratti di persone contà, perché in quel caso non riuscirebbero nemmeno ad accedere. A verificare l’inabilità del, riaperto nei locali del palazzo municipale, è stato Lorenzo Torto, residente a Rapino nel chietese e disabile agli arti inferiori per una tetraparesi spastica. Ma soprattutto alfiere dei diritti delle persone con ...

