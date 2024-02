Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo la conferma dell'ergastolo per Alessandroanche in Corte d'Assise d'appello per l'omicidio di moglie e figlia e per il tentato omicidio del figlio, parla a Fanapge.it: "Era quello che speravo".