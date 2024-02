Nicolò Cambiaghi non riesce a segnare

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo 23 giornateha tirato 54 volte segnando 0 gol. Nessuno aveva mai fatto peggio in Serie A da quando questo dato viene calcolato. Per comprendere quanto questo rapporto di 0 su 54 strida con la realtà circostante, basta paragonarlo a quello di altri calciatori del nostro campionato: Lautaro Martinez ha segnato 19 gol da 66 tiri, Matìas Soulé 10 gol da 46 tiri, Jens Odgaard 1 gol da 1 tiro. Certo, c’è una punta di cattiveria nel paragonarea uno dei migliori attaccanti al mondo o a uno sconosciuto nuovo arrivo invernale del Bologna, una squadra che quest’anno sembra benedetta. Le statistiche però possono essere distorte solo fino a un certo punto e quelle disono disastrose anche provando ad approfondire: l’attaccante dell’Empoli è settimo per tiri totali, ma solo 25esimo per ...