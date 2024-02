Nicolas Ghesquiere e Louis Vuitton | 10 anni di ricordi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Sono stato assunto per fare moda, nel modo giusto, non qualcosa di blando o mainstream». In un’intervista risalente al 2020Ghesquière parlava così della sua nomina a direttore artistico donna di. «Dal momento in cui sono arrivato (nel 2013, ndr), la mia missione è stata quella di creare un guardaroba molto riconoscibile e una visione della donna. Ho portato movimento nelle collezioni, ispirandomi alla storia dei viaggi della Maison, a disegni funzionali e nitidi e a elementi anacronistici, un contrasto con i tempi» ha proseguito lo stilista. «Con, mi piace mescolare le epoche, come quando ho abbinato redingotes ricamate del XVIII secolo a pantaloncini sportivi e scarpe da ginnastica.parla di una donna urbana che non ha paura di ...