News SSC Napoli | rivelazione in diretta dell’agente | sarà il primo rinforzo estivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilè alla disperata ricerca del quarto posto, in attesa, De Laurentiis sta già iniziando a programmare la prossima stagione. Con il rientro di Victor Osimhen, seppur ancora avvolto dal mistero, ilspera di dare una svolta al proprio cammino in campionato, ma soprattutto, di agguantare un quarto posto Champions mai così lontano. Il futuro di Walter Mazzarri non pare in discussione nell’immediato, almeno per il moneto, la strada per l’estate è però tracciata, forse sin dal suo ingaggio:separazione. L’estate prossima Aurelio De Laurentiis darà atto ad una nuova rivoluzione a sole due estati da quella del 2022. Calciomercato: indiscrezione per la prossima estate Il “totoallenatore” è già partito, con una moltitudine di nomi accostati alla panchina dei campioni d’Italia in carica. Dai profii ...