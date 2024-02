Netanyanu | ' azione potente a Rafah dopo sgombero civili'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Combatteremo fino alla vittoria completa e ciò include un'anche a". Lo ha ribadito il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio diffuso sui social. "Questo avverrà - ha aggiunto -aver permesso alla popolcivile di lasciare le zone di battaglia". "Insisto affinché Hamas rinunci alle sue richieste deliranti. Quando rinunceranno a queste richieste, potremo andare avanti", ha detto ancora il premier. "La chiave per il rilascio del resto dei nostri rapiti è anche questa - ha aggiuntoaver ricordato l'operdi liberdi due rapiti a-: una forte pressione militare e negoziati molto fermi".

