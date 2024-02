(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Casa Bianca vuole i dettagli sul piano di evacuazione e chiede di sapere non solo dove potranno andare i palestinesi ma anche come possano avere il livello di aiuto, cibo, medicine, acqua e riparo "Noi combatteremo fino alla vittoria completa, e questa comprende unaanche adopo che avremo permesso alla

Il premier israeliano ha ribadito la necessità per Tel Aviv di attaccare la città al confine con l'Egitto, ultima roccaforte di Hamas nella ... (ilgiornale)

Netanyahu: "Potente operazione a Rafah quando saranno usciti i civili". Usa: "Attendiamo risposte chiare" La Casa Bianca vuole i dettagli sul piano di evacuazione e chiede di sapere non solo dove potranno andare i palestinesi ma anche come possano avere il livello di aiuto, cibo, medicine, acqua e riparo ...

In Libano la guerra aperta non conviene a nessuno, ma dopo gli ultimi attacchi il punto di rottura tra Hezbollah e Israele è più vicino Un colpo preciso. Poi, un boato. E il fumo nero in cielo. Il corpo inerme di Hassan Ali Najam, 26 anni, nome di battaglia “Jihad”, membro di Hezbollah, il movimento sciita libanese alleato dell’Iran, ...

Netanyahu tira dritto: "Potente operazione a Rafah" Il premier israeliano ha ribadito la necessità per Tel Aviv di attaccare la città al confine con l'Egitto, ultima roccaforte di Hamas nella Striscia. Protesta degli Usa: "Abbiamo bisogno di risposte s ...