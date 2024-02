Netanyahu | “Potente operazione a Rafah quando saranno usciti i civili” Usa | “Attendiamo risposte chiare”

Il premier israeliano ha ribadito la necessità per Tel Aviv di attaccare la città al confine con l'Egitto, ultima roccaforte di Hamas nella ... (ilgiornale)

In Libano la guerra aperta non conviene a nessuno, ma dopo gli ultimi attacchi il punto di rottura tra Hezbollah e Israele è più vicino Un colpo preciso. Poi, un boato. E il fumo nero in cielo. Il corpo inerme di Hassan Ali Najam, 26 anni, nome di battaglia “Jihad”, membro di Hezbollah, il movimento sciita libanese alleato dell’Iran, ...

Netanyahu tira dritto: "Potente operazione a Rafah" Il premier israeliano ha ribadito la necessità per Tel Aviv di attaccare la città al confine con l'Egitto, ultima roccaforte di Hamas nella Striscia. Protesta degli Usa: "Abbiamo bisogno di risposte s ...

Israele sempre più isolato va all’attacco di Parolin e del Vaticano Le parole del segretario di Stato vaticano sull’uso sproporzionato della forza da parte di Israele, hanno provocato un’immediata reazione da parte della diplomazia di Tel Aviv che ha definito «deplore ...