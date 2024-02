Nesti | «Inter | addio di un big? Intenzione contraria! Si rafforzerà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ai disfattisti che temono per il futuro della rosa dell’risponde Carlo, che si mostra sicuro di una cosa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ospite di Radio Sportiva. COMPETITIVA – La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma c’è già l’ombra di quella estiva. In otticasi pronuncia Carlo, che sul possibiledi alcuninerazzurri dichiara: «L’arrivo di Zielinski comporta l’di uno come Barella? Non credo proprio, anche se è un peccato avere un giocatore di questo genere, che più che mai nell’orbita della Nazionale è impiegato al contagocce. Io non credo proprio che la dirigenza nerazzurra voglia vendere Barella. Anzi, credo che l’, come ha detto Marotta, voglia ulteriormente rafforzarsi ...