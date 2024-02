“Nello spogliatoio già se ne parla” | rivelazione dell’ultim’ora | riguarda il futuro di Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildi Victorcontinua ad essere un tema caldo in casa Napoli, soprattutto a seguito delle dichiarazioni di De Laurentiis. Il rinnovo dicon il Napoli è stato definito sin da subito un “prolungamento ponte”, in stile Cavani nel 2013. Il nigeriano, accordandosi con De Laurentiis, permetterà al club che gli ha permesso di consacrarsi nel grande calcio di chiudere la cessione più onerosa della propria storia. Una storia bella, di riconoscenza, in un calcio in cui molti top puntano i piedi pensando unicamente ai propri interessi in sede di trattative. La clausola presente nel contratto dell’ex Lille è di 150 milioni di euro, una cifra monstre, che permetterà al Napoli di registrare l’ennesima plusvalenza.: indiscrezione decisiva dalla Germania “Sapevamo che ...