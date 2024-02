NBA | risultati della notte 14 febbraio | Fontecchio sconfitto dai Lakers | Miami travolge Milwaukee | bene Boston e Minnesota

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono sei le partite di unaNBA che ha visto la seconda presenza in maglia Pistons per Simone. L’azzurro è partito anche in quintetto, firmando 8 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 26 minuti di gioco nella sconfitta di Detroit sul campo dei Los Angeles. Finisce 125-111 con i soliti LeBron James (25 punti) ed Anthony Davis (20 punti e 14 rimbalzi) principali protagonisti. Quinta vittoria consecutiva, ottava nelle ultime dieci, per iCeltics, che continuano ad essere con ampio margine la squadra con il miglior recordNBA. Con i Brookyln Nets finisce 118-110, contrascinata dalla doppia doppia di Jayson Tatum (41 punti e 14 rimbalzi), mentre ai Nets non sono bastati i 27 punti di Mikail Bridges. Quarantuno punti per Tatum e quarantuno punti anche ...