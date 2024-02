Nba | Edwards e Tatum a quota 41 Orlando ritira la maglia di O' Neal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 - Vittoria davvero importante per Phoenix in chiave playoff. La franchigia dell'Arizona difende la propria posizione fra le prime sei (è quinta al momento) ad Ovest grazie al successo nello scontro diretto con Sacramento, settima. Nonostante la sontuosa prestazione di Sabonis, che chiude con 35 punti, 18 rimbalzi e 12 assist, e quella da 40 punti di Fox, i Kings devono arrendersi per 130-125, con Booker (25 punti per lui, oltre a 9 assist distribuiti ai compagni) a infilare la bomba che di fatto decide l'incontro. Fra i Suns, da segnalare anche la doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi di Durant. In testa alla Western Conference c'è sempre Minnesota. I Timberwolves sbancano il parquet di Portland con il risultato di 121-109, grazie soprattutto ai 41 punti die alla doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Gobert. Quella dall'altra ...