Nazirock L' estrema destra si dà appuntamento in Italia per un happening segreto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Interrotti soltanto per via della pandemia, gli show di gruppi black metal declinati all’diffondono odio e portano soldi nelle casse degli estremisti. Il 16 marzo arriva l'Hot Shower Festival, tra riferimenti a Hitler e alle SS. Segretissimo il luogo, maniacali i depistaggi

Nazirock. L'estrema destra si da appuntamento in Italia per un happening segreto Interrotti soltanto per via della pandemia, gli show di gruppi black metal declinati all’estrema destra diffondono odio e portano soldi nelle casse degli ...