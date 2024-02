Nato e Russia | Biden attacca Trump | “Si è inchinato a Putin”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Donaldsi è inchidavanti a Vladimir. Io non lo farò mai”. Joe, presidente degli Stati Uniti, va all’attacco. Nel mirino c’è l’ex presidente Donald, criticato in maniera veemente per le dichiarazioni degli ultimi giorni su. Secondo, in sostanza,farebbe bene adre i membriche non contribuiscono in maniera adeguata alle spese per la difesa.prende la parola alla Casa Bianca dopo il via libera del Sealla legge che, tra l’altro, stanzia 61 miliardi di dollari per armi e aiuti all’Ucraina. Il provvedimento deve essere ancora votato alla Camera, dove la maggioranza repubblicana – con ...