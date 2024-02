Nasce la squadra di calcetto dei parroci | la panchina affidata a Mario Palazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arezzo, 14 febbraio 2024 – Chiamatela pure la rappresentativa deiaretini. È la nuova realtà calcistica che verrà presentata tra pochi giorni in Diocesi ma che ha già catturato l’attenzione degli amanti del pallone visto che per la prima volta il seminario aretino potrà contare su una. Un progetto nato grazie all’idea e all’apporto del Centro Sportivo Italiano, presidente della realtà associativa. Il prossimo 1° marzo verranno illustrati i dettagli compreso ilo loro della rappresentativa di calcio a cinque alla presenza del vescovo Andrea Migliavacca, di Lorenzo Bernardini, di don Andrzej Zalewski, rettore del Seminario e anche del primo allenatore. Si tratta di, ex calciatore dell’Arezzo, giocando poi con Rondinella Marzocco, Reggiana,Livorno e Mantova. Appese le scarpette al chiodo ecco ...