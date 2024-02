Nasce la commissione d' inchiesta sul Covid Conte | Solo per colpire mio governo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Dopo un lungo iter parlamentare, con modifiche apportate al testo in corso d'opera durante l'esame al Senato, anche a seguito delle parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione della cerimonia del Ventaglio, quando Mattarella mise in guardia dal considerare le Camere "un contropotere giudiziario", vede la luce la proposta di legge per istituire unadisul. Con il voto definitivo della Camera, si dà quindi il via all'organismo parlamentare bicamerale che dovrà svolgere una verifica anche sull'efficacia delle misure adottate durante la pandemia e sui motivi del mancato aggiornamento del Piano pandemico, nonché la verifica dei compiti della Task force istituita dall'allorain carica. Come funziona: -DISUL ...