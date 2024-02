Nasce il riso di manzo | l' alternativa salutare ed economica alla carne

Leggi tutta la notizia su agi

AGI - Sviluppata una nuova ricetta sostenibile: ildicoltivato facendo crescere cellule di muscolo e grasso animale all'interno dei chicchi di. Il metodo, ideato dai ricercatori della Yonsei University, in Corea del Sud, descritto sulla rivista Matter, si traduce in un alimento ibrido, nutriente e saporito che, una volta commercializzato, potrebbe offrire un'proteica più accessibile, ottenuto con un'impronta di carbonio minore. Dal pollo allevato in laboratorio alle proteine derivate dai grilli, queste alternative innovative offrono speranza a un pianeta che sta lottando contro l'impatto ambientale ed etico dell'agricoltura industriale. "Immaginate di ottenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno dalproteico coltivato in cellule", ha detto Sohyeon Park primo ...