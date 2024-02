Nardella | ”Schmidt sarà ricordato per la Ferragni e i selfie con il Botticelli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - "forse è più esperto di me di pubblicità, rimarrà famoso per aver portato laa farsi icon la Venere dicome il direttore delle due gru, visto che non è riuscito a toglierne neanche una". Lo ha detto il sindaco di Firenze Darioa proposito delle dichiarazioni dell'ex direttore degli Uffizi Eikeche ieri ha criticato, definendolo "una vergogna", una grande cartellone pubblicitario sulla Spagna nella centrale piazza della Repubblica. "Ricordo – prosegue- che quando sono andato a Madrid ho trovato delle pubblicità sulla Toscana e su Firenze, non capisco quale sia il problema di promuovere dei voli.non ...

